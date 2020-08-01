تزامنا مع الموجة الحارة.. تعرف على روشتة التعامل مع المناخ السيئ

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
تمر البلاد خلال الفترة الحالية بحالة من الطقس السئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر بشكل كبير على طبيعة تحركات المواطنين اليومية، وكذلك الطريقة التي يتعاملون بها طيلة اليوم بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

ويشهد اليوم السبت ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاعا طفيفا بالدرجات، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الرطوبة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى، لأن نسبة الرطوبة المرتفعة، تتسبب في الشعور بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين، في بعض المحافظات اليوم.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة تلك الموجة الحارة:

- يجب ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة، وذلك لتفادي أية ضربات الشمس قد تنتج عن الموجة الحارة.

- حال خروجك من المنزل وسيرك أو وقوفك تحت الشمس، يجب استخدام الشمسية أو قبعة على الرأس حتى تقلل من تأثير درجات الحرارة على الدماغ. 

- للتخفيف من حدة درجة الحرارة يجب تناول من 8 لـ 12 أكواب مياه على مدار اليوم حتى يرتوي الجسم بالمياة ولا يتعرض الإنسان لأية حالة هبوط أو جفاف.

- لترطيب الجسم بشكل مستمر حتى لا يتعرض الإنسان للجفاف خاصة وقت الإفطار، هناك ضرورة بشأن الاستحمام اليومي مع استعمال مياه الصنبور العادية وليست الدافئة ويفضل استخدام صابونة الجلسرين.

- امنع الحرارة من دخول منزلك بظلال أو ستائر خلال الساعات المشمسة للحفاظ على برودة منزلك بمكيفات الهواء، وللحفاظ على برودة البيت يجب أن تلجأ إلى تشغيل الأجهزة الكهربائية بالمساء وليس بالنهار لأنها تزيد من درجة حرارة المناخ، ويفضل ألا يتم تشغيل الأفران وغسالات الصحون وغسالات الملابس والمجففات نهار، في الوقت الذي تزداد فيه درجات حرارة الجو.

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