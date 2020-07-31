وفاة وزير الزراعة بزيمبابوي بفيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر

أعلن إمرسون منانغاغوا، رئيس زيمبابوي، اليوم الخميس، وفاة بيرانس شيري، وزير الزراعة بعد إصابتة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح أول ضحايا الوباء بين كبار مسؤولي الحكومة.

 

وتوفي شيري مساء أمس الأربعاء، وهو جنرال متقاعد ساعد في التخطيط لانقلاب أطاح بالرئيس الراحل روبرت موغابي في 2017.

 

وسجلت زيمبابوي 2879 إصابة مؤكدة بالفيروس و40 حالة وفاة، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن السلطات في زيمبابوي قامت بتوقيف أكثر من 105 آلاف شخص منذ مارس الماضي، لمخالفة إجراءات الحجر الصحي لمحاربة فيروس كورونا.

 

وكانت المعارضة تخطط لتنظيم مظاهرات يوم 31 يوليو احتجاجا على تفشي الفساد والأوضاع الاقتصادية السيئة والمطالبة باستقالة الرئيس منانغاغوا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17,334 مليون إصابة، بينهم أكثر من 673 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,827 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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