نجم ليفربول ينضم رسميا لصفوف برايتون





أعلن نادى برايتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ضم اللاعب الدولي الإنجليزي آدم لالانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية فى صفقة انتقال حر قادما من صفوف نظيره نادى ليفربول.





واجتاز اللاعب الدولي الإنجليزي آدم لالانا الكشف الطبي فى صفوف نادى برايتون صباح اليوم ليعلن النادى ضمه رسميا من حامل لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





يذكر أن لالانا قد انتهي عقده مع صفوف نادى ليفربول هذا الصيف وناقش العديد من العروض المقدمة له أبرزها من صفوف ليستر سيتي بالإضافة إلي إيفرتون لكن استقر اللاعب الإنجليزي الانضمام لصفوف برايتون فى نهاية المطاف.





وحقق لالانا هذا الموسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج مع نادى ليفربول لأول مرة فى تاريخه.



