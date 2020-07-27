أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-7-2020.. والمعدن الأصفر يحافظ على المستويات التاريخية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في السوق المحلى خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليواصل تحقيق المستويات القياسية والتاريخية  ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 850 جنيها مع ترقب حركة المعدن الأصفر فى أول جلسات الأسبوع بالبورصة الدولية.

 أسعار الذهب الآن


سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 850 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 728.5 جنيهًا.
سعر الجرام عيار 24 نحو 971.5 جنيهًا.
 سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيهًا.


وتشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات دورية مرتبطة بالسعر العالمي وسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث جاءت هذه الارتفاعات لما يتعرض له سعر أوقية الذهب إلى زيادة غير مسبوقة بسبب توتر الأوضاع السياسية بين الصين وأمريكا شجع الإقبال يستمر على الملاذات الآمنة، بينما يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه.

وقال إيهاب وصفي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الذهب قفزت  في تعاملات اليوم نحو 6 جنيه فى الجرام، بعدما سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعات من مستويات 1888 دولار للأوقية ليصل إلى 1902 جنيه.

سعر الذهب العالمي 

 اخترق الذهب الجمعة الماضية حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011، إذ فاقم خلاف أمريكي صنين المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1899.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

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