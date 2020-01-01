كارتيرون يرفض التعاقد مع صفقة الموسم

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:02 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي
اتخذ نادي الزمالك قرارا مفاجئا في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع أري بابل مهاجم نادي أول أغسطس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت في الفترة الماضية إلى أن الزمالك أنهى الاتفاق مع بابل لضمه في الميركاتو الصيفي المقبلة.

وقرر الزمالك التراجع عن فكرة ضم بابل في نهاية الموسم الجاري وذلك بسبب طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وأكد كارتيرون إلى إدارة الفارس الأبيض أنه لا يريد ضم أي لاعب جديد في مركز الجناح في ظل ظهور إسلام جابر بمستوى مميز الفترة الماضية ووجود العديد من اللاعبين في هذا المركز.

كما طلب كارتيرون من إدارة نادي الزمالك أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز أفضل في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم بالموسم القادم.

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كارتيرون رياضة الاخبار الرياضية اري بابل اخبار الرياضة

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