نانسي عجرم تحتفل بقربانة ابنتها إيلا

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أحتفلت الفنانة نانسي عجرم، بقربانة أبنتها الصغيرة إيلا، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة من هذا الأحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت نانسي، خلال الصور fبرفقة زوجها وبناتها وكانت تقبل ابنتها إيلا كما كانت إيلا وشقيقتها مرتدين "فستانًا طويل باللون الأبيض".





وعلقت عجرم، على الصور قئلة:"قربانة مباركة أن شاءالله تكون أيامك كلها بيضا مثل قلبك".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانيةـ، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كتير حلوين" وأضافت الفنانة رانيا يوسف:"ربنا يحقظكم"، وفي السياق ذاته تابغ آخر قائلًا:"قربانة مباركة الله يحميكن ويخليلك هالعيلة الحلوة".





