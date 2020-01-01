بسمة تخضع لجلسة تصوير لمجلة نصف الدنيا بعدسة أحمد شهابي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:35 م
بسمة
بسمة
الفجر الفني
خضعت النجمة بسمة لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور أحمد شهابي، لصالح مجلة نصف الدنيا، والتي تصدرت بسمة غلاف المجلة في عددها الصادر اليوم، حيث أجرت معها الحوار الزميلة ياسمين المساوي، وكشفت فيه بسمة عن الكثير من تفاصيل أعمالها الفنية الجديدة، بجانب حديثها عن الشائعات الكثيرة التي تطاردها، وردت على اتهامات البعض بأنها أعمالها تخدش الحياء.

وأطلت بسمة في جلسة التصوير بطقم سيمي فورمال باللون الأبيض، مُرتدية برنيطة بيضاء اللون أيضًا، مما أضفت لمسة من الأناقة على الصور التي اقتنصها شهابي وفريق عمله المكون من ستايلست عبير الأنصاري ومصفف الشعر هيثم دهب وميك أب محمود رشد مجوهرات ديما رشيد كما أجرى التعديل الخاص بالصور مؤمن منسي.

وأعلنت مؤخرًل بسمة بدئها تصوير فيلمها الجديد “قبل الأربعين”، الذي انطلق تصويره منذ ثمانِ أيام، بالديكور الأول في أحد العمارات السكنية، بمنطقة حدائق القبة.

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