ملازم بالصاعقة يكشف تفاصيل حواره مع تكفيري (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:20 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
شيماء حسن
كشف الملازم أول عمرو عابد، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، تفاصيل حوار دار بينه وبين أحد الإرهابيين أثناء الهجوم على أحد الكمائن الأمنية عام 2016.

وقال عابد خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي": "التكفيري قال لزملائه الإرهابيين أوقفوا الضرب، وبصلي في عيني وقال لي استسلم يا مرتد ستموت على الكفر.. انقطعت عنكم المعاونة لا تنتظرون الدعم لقد قلنا أننا أصحاب الأرض".

وأضاف: "حديثه كان علشان يزعزع عزيمتي، وقلت لما أنتم أصحاب الأرض، أمال إحنا مين وبنعمل هنا إيه، فكان ردي عليهم بإطلاق 6 أعيرة نارية من سلاحه، أجبرته على التراجع"، متابعًا "أنه لم يقترب منه إلا عندما شعر بأنهم أكثر عددًا ولكنهم في الحقيقة جبناء"، مضيفا: يوم 16 مارس 2016 كان هناك شك بالتحركات الإرهابية تجاه الكمين، وتم تكوين فرقة من قوات الصاعقة المصرية وتوجهوا إلى التبة.

وفي ذات السياق قال الملازم عابد إن الدعم الجوي في وقائع الاشتباكات على الكمائن الأمنية يجد صعوبة في التدخل بسرعة؛ لأن تدخله سيتسبب في موت الجنود والإرهابيين معًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التفريق بين الجنود والإرهابيين في هذه الحالة، وأضاف "الدعم الجوي صعب يجي بسرعة لأنه هيضرب ضرب مساحي فكده هنموت معاهم، هو مش مستخسر يطلع".

كانت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد نشرت مقطع فيديو لحظة إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.

وقال العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت القوات في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، منذ قليل، أن قوات التأمين للارتكاز الأمني تعاونت مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة.

وفي سياق متصل وجه المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" التحية لأبطال القوات المسلحة في بئر العبد بعد إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.

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