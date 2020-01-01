كيف يصنع الإخوان تقارير مفبركة لتضليل الرأي العام؟

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
عرض تامر الخشاب المخرج التلفزيوني، تجربة واقعية عن الشائعات التي يتم نشرها على "السوشيال ميديا"، وذلك من خلال عرضه فيديوهات لاستغاثة إحدى السيدات، يصحبها إزالة أحد الأبراج، مع وجود مزيكا حزينة، لأغنية بالورقة والقلم واستخدام مفردات لقناة الجزيرة، وطريقتها المعتادة، وفى النهاية كشف تامر الخشاب أنها مجرد فيديوهات "فيك"، وأنها تمثل طريقة من طرق الاحتيال لاستهداف الشعب المصري.

ثم عرض الخشاب، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، نفس الفيديو، يتناول الجانب الإيجابي والإجراءات الحقيقية التي اتخذتها الدولة، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع تغيير التعليق الصوتي والمزيكا.

وقال "الخشاب" خلال حواره، إن هذه الفيديوهات السلبية تعتمد على العاطفة فقط، بعيدًا عن العقل، تتضمن التسجيل واجتزاء الكلام، يصحبه مشاهد من النقاط.

هذا، وأشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.

وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".

وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.

ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيديوهات مفبركه بوابة الفجر الفجر الخليه الاخوانيه الإخوان

أخبار تهمك

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ ساعة و 19 دقيقة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هل يورط ميسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة تجتاز الكشف الطبي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رسائل نارية للمعتدين والمرتزقة.. مناورات وتدريبات مرعبة للقوات المسلحة المصرية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط خلية إخوانية بتحريض من 4 قيادات هاربة في تركيا (اعترافات بالفيديو)

خبير أمني: هدف العمليات الإرهابية القضاء على أي بسمة للمصريين

تدار من تركيا.. مفاجآت بشأن الخلية الإخوانية المضبوطة في الإسكندرية

الإفتاء: جماعة الإخوان تسعى لنشر الفوضى عبر الإرهاب الإلكتروني

أستاذ تاريخ معاصر: هناك حرب إعلامية ضد ثورة 23 يوليو تهدف لتشويه الانجازات (فيديو)

صفحة الأزهر تنشر رسومات لمشاركات متابعيها من الأطفال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:48 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً