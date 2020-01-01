السجل التاريخي للفائزين بالكرة الذهبية بعد " حجبها للمرة الأولى في التاريخ "

أعلنت مجلة " فرانس فوتبول " الفرنسية اليوم أنها لن تقوم بمنح جائزة الكرة الذهبية للعام الجاري 2020 لأي لاعب خاصةً في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها كرة القدم في جميع دول العالم وتوقف بعض المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا .

وعبر موقعها الرسمي أكدت المجلة أن الجائزة لن تُعطى لأي لاعب وذلك للمرة الاولى في التاريخ منذ إستحداثها عام 1956 بسبب عدم وجود ما يسى " بالشروط العادلة المطلوبة " لتقديمها .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على السجل التاريخي للفائزين بجائزة الكرة الذهبية .

الفائزين بجائزة الكرة الذهبية