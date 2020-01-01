السجل التاريخي للفائزين بالكرة الذهبية بعد " حجبها للمرة الأولى في التاريخ "
أعلنت مجلة " فرانس فوتبول " الفرنسية اليوم أنها لن تقوم بمنح جائزة الكرة الذهبية للعام الجاري 2020 لأي لاعب خاصةً في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها كرة القدم في جميع دول العالم وتوقف بعض المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا .
وعبر موقعها الرسمي أكدت المجلة أن الجائزة
لن تُعطى لأي لاعب وذلك للمرة الاولى في التاريخ منذ إستحداثها عام 1956 بسبب عدم
وجود ما يسى " بالشروط العادلة المطلوبة " لتقديمها .
وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر
الرياضي " الضوء على السجل التاريخي للفائزين بجائزة الكرة الذهبية.
الفائزين بجائزة الكرة الذهبية
|
العــــــــــــــــــام
|
اللاعـــــــــــــب
|
2019
|
الأرجنتيني ليونيل ميسي
|
2018
|
الكرواتي لوكا مودريتش
|
2017
|
البرتغالي كريستيانو رونالدو
|
2016
|
البرتغالي كريستيانو رونالدو
|
2015
|
الأرجنتيني ليونيل ميسي
|
2014
|
البرتغالي كريستيانو رونالدو
|
2013
|
البرتغالي كريستيانو رونالدو
|
2012
|
الأرجنتيني ليونيل ميسي
|
2011
|
الأرجنتيني ليونيل ميسي
|
2010
|
الأرجنتيني ليونيل ميسي
|
2009
|
الأرجنتيني ليونيل ميسي
|
2008
|
البرتغالي كريستيانو رونالدو
|
2007
|
البرازيلي كاكا
|
2006
|
الإيطالي فابيو كانافارو
|
2005
|
البرازيلي رونالدينيو
|
2004
|
الاوكراني أندري شفتشنكو
|
2003
|
التشيكي بافل ندفيد
|
2002
|
البرازيلي رونالدو
|
2001
|
الانكليزي مايكل أوين
|
2000
|
البرتغالي لويس فيغو
|
1999
|
البرازيلي ريفالدو
|
1998
|
الفرنسي زين الدين زيدان
|
1997
|
البرازيلي رونالدو
|
1996
|
الألماني ماتياس زامر
|
1995
|
الليبيري جورج ويا
|
1994
|
البلغاري خريستو ستويتشكوف
|
1993
|
الإيطالي روبرتو باجيو
|
1992
|
الهولندي ماركو فان باستن
|
1991
|
الفرنسي جان بيار بابان
|
1990
|
الألماني لوثار ماتيوس
|
1989
|
الهولندي ماركو فان باستن
|
1988
|
الهولندي ماركو فان باستن
|
1987
|
الهولندي رود خوليت
|
1986
|
السوفياتي إيغور بيلانوف
|
1985
|
الفرنسي ميشال بلاتيني
|
1984
|
الفرنسي ميشال بلاتيني
|
1983
|
الفرنسي ميشال بلاتيني
|
1982
|
الإيطالي باولو روسي
|
1981
|
الألماني كارل هاينتس رومينيغه
|
1980
|
الألماني كارل هاينتس رومينيغه
|
1979
|
الإنكليزي كيفن كيغان
|
1978
|
الإنكليزي كيفن كيغان
|
1977
|
الدنماركي آلن سيمونسن
|
1976
|
الألماني فرانتس بكنباور
|
1975
|
السوفياتي أوليغ بلوخين
|
1974
|
الهولندي يوهان كرويف
|
1973
|
الهولندي يوهان كرويف
|
1972
|
الألماني فرانتس بكنباور
|
1971
|
الهولندي يوهان كرويف
|
1970
|
الألماني غيرد مولر
|
1969
|
الإيطالي جاني ريفيرا
|
1968
|
الويلزي جورج بست
|
1967
|
المجري فلوريان ألبرت
|
1966
|
الإنكليزي بوبي تشارلتون
|
1965
|
البرتغالي أوزيبيو
|
1964
|
الاسكتلندي دينيس لو
|
1963
|
الحارس السوفياتي ليف ياشين
|
1962
|
التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست
|
1961
|
الإيطالي عمر سيفوري
|
1960
|
الإسباني لويس سواريز
|
1959
|
الاسباني الفريدو دي ستيفانو
|
1958
|
الفرنسي ريمون كوبا
|
1957
|
الإسباني الفريدو دي ستيفانو
|
1956
|
الإنكليزي ستانلي ماثيوز
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا