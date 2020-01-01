رسميًا.. فرانس فوتبول تقرر إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:32 م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
مصطفى صابر
فجرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة خبر صادم اليوم الإثنين بشأن جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعبي العالم عن إلغاء جائزتها للعام الحالي 2020.


وأعلنت المجلة الفرنسيةعبر موقعها الرسمي، أنه بسبب ظروف  الاستثنائية للعام الحالي وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فإنه تقرر لأول مرة في التاريخ إلغاء جائزة بالون دور للعام الحالي.

وبررت ذلك بعدم تكافؤ فرص للمنافسة على الجائزة بين جميع اللاعبين في انحاء العالم.

وأوضحت فرانس فوتبول الأسباب وراء قرار إلغاء الجائزة لأول مرة في تاريخها، حيث شددت في البداية على أن: "الجائزة تحمل قيم مثل التضامن والمسؤولية والامتياز، وليس فقط الامتياز الرياضي".

وأضافت المجلة أن لا توجد معايير مناسبة في الوقت الحالي لاختيار أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، بعد توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي نتج عنه إلغاء بعض المسابقات، مثل الدوري الفرنسي.


وتُعد جائزة "البالون دور" الكرة الذهبية هي أحد أهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، والتي توّج بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في العام الماضي 2019، متفوقًا على كلًا من الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

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