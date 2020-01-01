محافظ بني سويف يراجع التزام مصانع "بياض العرب" بإجراءات كورونا (صور)

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الأحد، أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة التنموية لما يوفره هذا القطاع الحيوي من عوائد اقتصادية واجتماعية خاصة في مجالات فرص العمل واستفادة المجتمع المحيط من قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركات والمصانع والذي نسعى لتفعيل دوره بشكل أفضل، بجانب توفير العملات الصعبة التي تدعم اقتصادنا القومي مشيرًا إلى حرص الدولة على مساندة قطاع الاستثمار مع التطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث يمثل الاستثمار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل ببني سويف، والتي بدأها بعقد اجتماع بالمقر الإداري مع ممثلي جمعية مستثمري بياض العرب، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس رجب يونس مدير المنطقة الصناعية ببياض العرب، وذلك لبحث حلول مشكلات المستثمرين وآليات النهوض بالمنطقة والدفع بعجلة الإستثمار بها.





وناقش الاجتماع آليات النهوض وتنمية المنطقة وجعلها من المناطق الجاذبة من خلال حل مشاكلها وتزويدها وتطوير الخدمات والمرافق المطلوبة، علاوة على مناقشة بعض التحديات والمطالب التي تواجه المنطقة في بعض القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة مساهمة أصحاب المشروعات والمصانع في تنفيذ مثل هذا المشروع وتطوير المنطقة فضلا عن أهمية المساهمة في البنية الأساسية للمنطقة والذي سيعود عليهم وعلى منظومة الاستثمار بالمنطقة بفائدة كبيرة.





وعقب ذلك توجه المحافظ لزيارة أحد المصانع المقامة بالمنطقة الصناعية باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وبعمل به حاليا 170 حيث يعمل المصنع في مجال إنتاج المفروشات، مطمئنًا على التزام العمالة بالكمامات، وتوفير وسائل وأدوات الوقاية ضمن خطة مجابهة فيروس كورونا.





واستمع المحافظ من المسؤولىن لعرض موجز عن بعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التي يوجه إليها المنتج، والجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها، وتجول داخل عنابر وأقسام المصنع، متفقدا خطوط الإنتاج والمراحل التي يمر بها المنتج حتى الشكل النهائي المعد للبيع والطرح في الأسواق، وناقش معهم خطط التوسع المستقبلية في الإنتاج ومتطلبات الدفع بذلك.



