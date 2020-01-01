اليابان تهب موريتانيا 100 مليون ين لمواجهة كورونا





منحت اليابان هبة بقيمة 100 مليون ين ياباني لموريتانيا ما يساوي 350 مليون أوقية قديمة، وذلك من أجل تعزيز إجراءاتها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.













وكان عبد العزيز ولد الداهي وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني و أهارا نوريو السفير الياباني لدى موريتانيا قد وقعا اليوم اتفاقية الهبة اليابانية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.









و قال ولد الداهي أن هذا الدعم سيمكن من اقتناء تجهيزات ومعدات طبية مهمة، وصيانة بعضها الآخر، وتوفير الكوادر البشرية، كما سيتيح تمويل العديد من الاستشارات والخبرات التي يحتاجها قطاع الصحة.



