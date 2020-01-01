نصر سالم: أردوغان المصدر الأول للإرهاب في المنطقة

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قال اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي، إن شيوخ القبائل الليبية طلبت نصرة الشعب والجيش المصري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم مع شيوخ القبائل الليبية قال لهم إنكم طلبتوا النصرة وسوف ننصركم.



وتابع أن أبواق الفتنة داخل حكومة السراج تبث أن مصر لديها أطماع وأنهم الجهة الوحيدة التي لديها الحق في الحماية، ولكن القبائل الليبية جاءت إلى مصر تطلب النصرة من الشعب المصري وجيشه.



وأكد اللواء نصر سالم، أن الشعب الليبي يستنجد بالجيش المصري من أجل طرد المليشيات المسلحة في ليبيا، موضحا أن الميلشيات المسلحة جاءت إلى ليبيا مكرهين من جانب أردوغان، موضحا أن السوريين رهائن عند أردوغان ووصفه أنه المصدر الأول للإرهاب في المنطقة.



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.