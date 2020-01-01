عرض نهائي من الأهلي لضم رمضان صبحي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:02 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
يسعي مسؤولي النادي الأهلي بقوة لشراء رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب صبحي منذ يناير قبل الماضي عام 2019 للقلعة الحمراء معاراً من هديرسفيلد، في إعارة بدأت لمدة ستة أشهر وامتدت لمدة موسم كامل.

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء بأن الأهلي تقدم بعرضه الأخير لضم رمضان صبحي بشكل نهائي من النادي الإنجليزي.

وأكد المصدر، أن عرض الأهلي لضم رمضان صبحي يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني، لشراء اللاعب بشكل نهائي.

وشدد المصدر، أن الأهلي لا يستطيع التقدم بعرض أكبر من ذلك لضم اللاعب، في ظل تأثر الأهلي بفترة توقف طويلة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويصر النادي الإنجليزي على الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات رمضان صبحي، إلا أن الأهلي سيتفاوض لتقليل هذا المبلغ، في ظل رغبة اللاعب في البقاء مع الأهلي

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