تعرف على طرق تقديم شكاوى زيادة فاتورة الكهرباء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:40 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
بدايةً من شهر يوليو 2020 وحتى شهر يونيو 2021 بدأ إرتفاع متوسط سعر بيع الكهرباء بالنسبة للمنازل كما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر منذ شهر يونيو الماضي وبذلك أصبحت تكلفة الكيلو وات لكل ساعة 76.6 قرش وتوجد 8 شرائح إستهلاك كهرباء توجد 3 شرائح منها تمثل أكثر من 60% من أعداد المستهلكين وهي شريحة الاستهلاك الأولى "صفر إلى 50 ك و"، تسجل 38 قرشا "0،024 دولار"، والشريحة الثانية "51 إلى 100 ك " تسجل 48 قرشا، والشريحة الثالثة "صفر حتى 200 ك و" تسجل 65 قرشا.

وبناءًا على إرتفاع أسعار الكهرباء فإذا جاءت الفاتورة لأي منزل مرتفعة بطريقة كبيرة عن الإستخدام فهناك طرق عديدة يمكن من خلالها التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتقديم شكوى زيادة فاتورة الكهرباء وبمجرد وصولها يتم التعامل مع الشكاوي مباشرة بصورة عاجلة.

وترصد بوابة " الفجر" طرق تقديم شكاوي زيادة فاتورة الكهرباء في السطور التالية:

1- الخط الساخن:
تم تفعيل خدمة الخط الساخن" 121" للشكاوي والأعطال من قِبَل وزارة الكهرباء منذ شهر أغسطس في عام 2016 لذا تعتبر إحدى أقدم وأبرز الطرق لتقديم شكاوي زيادة فاتورة الكهرباء، وكان قد تلقت خدمة الخط الساخن إتصالات تصل إلى 6 مليون مكالمة من شهر أغسطس 2016 وحتى شهر مايو 2019.

2- تطبيق شكاوي الفواتير:
وتعتبر إحدى الطرق لتقديم شكاوي زيادة فاتورة الكهرباء هي طريقة تطبيق شكاوي فواتير الكهرباء حيث يُقدم المواطن الشكوى ويتم التعامل معها في أقرب وقت ممكن وبعدها يتم الرد عليه.

3- احسب فاتورتك:
أما طريقة " احسب فاتورتك" لتقديم شكاوي زيادة فاتورة الكهرباء تُفضل لمن يرغب في التواصل عن طريق هاتفه المحمول حيث تكون هذه الطريقة سهلة وميسورة بالنسبة له من خلال تطبيق احسب فاتورتك للهواتف المحمولة لكي يقدم شكوى زيادة فاتورة الكهرباء التي يريدها.

4- الموقع الإلكتروني:
كما يوفر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طريقة أخرى لتقديم شكاوي زيادة فاتورة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

5:SMS5-
وتعتبر من الطرق السهلة لتقديم شكاوي زيادة فاتورة الكهرباء هي طريقة إرسال الرسائل النصية القصيرة على رقم 191121 وبمجرد وصول هذه الرسائل النصية يتم التعامل معها مباشرة وسرعة الرد والتواصل مع مرسليها.

6- " واتس آب":
ومن أسهل الطرق والميسرة على شرائح كثيرة من الناس لتقديم شكاوي زيادة فاتورة الكهرباء هي خدمة التراسل الفورية على تطبيق " الواتس آب" لشركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الأرقام التالية وهي:
- شمال الدلتا:
01097217682
- القناة:
01270003430
- شمال القاهرة:
01283388888
- جنوب القاهرة:
01278117626
- مصر العُليا:
01002822513
- جنوب الدلتا:
01207774849
- البحيرة:
01000549020
- الإسكندرية:
01289533661.

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