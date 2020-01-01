رد فعل مفاجيء من كلوب على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

هاجم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، القرار الصادر من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بشأن عقوبة حرمان نادي مانشستر سيتي من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.





كانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) قضت أمس الاثنين برفع العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على مانشستر سيتي بداعي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.





وقال كلوب، الفائز مع فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء:" لا اتمنى شيئا سيئا لأحد، لكني لا اعتقد أن أمس كان يوما جيدا لكرة القدم".





واستطرد كلوب:" اعتقد أن اللعب المالي النظيف هو فكرة جيدة لأنه موضوع من أجل حماية الفرق والمنافسة"، مشيرا إلى أنه لا يعرف تفاصيل حكم (كاس) ومن ثم فإنه لا يمكن أن يضيف تعليقا آخر.





وأكد كلوب أنه يتعين على جميع الفرق التمسك بالقواعد المالية التابعة لـ(يويفا)، وتابع:" اتمنى استمرار قواعد اللعب المالي النظيف، فهي على الأقل تضع حدودا، وهذا أمر جيد لكرة القدم"، ولفت إلى أنه سيكون من الصعب ألا تكون هناك لوائح على الإطلاق.





وأشار كلوب إلى أن هناك شيئا جيدا في الحكم الذي أتاح لسيتي المنافس لفريقه، اللعب دوليا خلال العامين المقبلين، "فعندئذ لن تقل المباريات التي سيخوضها سيتي بمقدار عشرة إلى 12 مباراة يمكن له خلالها أن يريح لاعبيه"، ثم قال مبتسما" وعندئذ لن أرى فرصة لأي فريق آخر للفوز بالبطولة".





يشار إلى أن ليفربول فاز ببطولة الدوري هذا الموسم لأول مرة منذ 30 عاما، وبفارق كبير عن سيتي.



