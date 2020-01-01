الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - بورنموث 4 × 1 ليستر سيتي الأحد 12/يوليه/2020 - 10:56 م الفجر الرياضي Advertisements خسر فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نظيره بورنموث في إطارمنافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز. أخبار تهمك تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور منذ حوالي 9 ساعات تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد منذ حوالي 5 ساعات عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك منذ حوالي 6 ساعات الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي منذ يوم السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا.. و89 حالة وفاة منذ أقل من ساعتين عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة منذ حوالي 4 ساعات طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو) منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له منذ حوالي 21 ساعة الزمالك يواصل الضغط لحسم الصفقة الذهبية منذ ساعتين و 32 دقيقة عرض نجم وادي دجلة على الزمالك لضمه في الصيف منذ ساعة و 21 دقيقة سببان وراء سياسة الأهلي الجديدة في حسم صفقة الموسم منذ ساعة و 8 دقيقة بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب منذ حوالي 20 ساعة الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي منذ ساعتين و 14 دقيقة