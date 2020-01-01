أهداف مباراة - بورنموث 4 × 1 ليستر سيتي

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
خسر فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نظيره بورنموث في إطارمنافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


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