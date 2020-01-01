الإسكان: منح ساكني العشوائيات شقق بديلة لا يأتي من باب المنّ عليهم

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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق العشوائيات، مساء اليوم الأحد، إن الصندوق أنشئ عام 2008، ومنذ هذا العام وحتى العام 2014 تم إنفاق 652 مليون جنيه، ومنذ 2014 وقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى العام 2020 وصل الإنفاق لنحو 26.9 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة بحي الأسمرات.



أضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "أن الدولة قبل الرئيس السيسي كنا نسمع فقط عن أننا سنقف مع محدودي الدخل، ولكن الأمر كان يقتصر على مجرد مانشيتات تنشرها الصحف بدون آليات تنفيذية حقيقية، ولكن مصر الجديدة تنفذ المشروعات ودائما يشاهد المواطن افتتاح مشروعات تم تنفيذها بالفعل".



تابع أن منح ساكني العشوائيات شقق بديلة لا يأتي من باب المنّ عليهم، ولكن الدولة تعطيهم حقهم الذي غاب عنهم منذ سنوات.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.



ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

