"الحج والعمرة" تعلن الانتهاء من فرز طلبات موسم "حج 1441" إلكترونيًا





أعلنت وزارة الحج والعمرة، الأحد، عن الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونيًا للمتقدمين من 160 جنسية، وذلك وفقًا لمعايير صحية حفاظًا على السلامة.





وقالت الحج والعمرة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة " تويتر": "وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة و حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ إلكترونيًا للمتقدمين من 160 جنسية، وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج نسأل الله أن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا".





و في وقت سابق، أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441هـ، إذ صدرت الموافقة الكريمة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





ولفتت إلى أنه سيتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة، ولفتت إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري "PCR" تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.





وأضافت: أن من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: "localhaj.haj.gov.sa"، والذي تتم إتاحته لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الاثنين 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، وانتهت أول أمس الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020؛ حيث أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونيًا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها؛ حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.





وشددت على حرص حكومة المملكة العربية السعودية، إقامة شعائر الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على حجاج بيت الله الحرام.





وأوضحت أنه تم إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.



