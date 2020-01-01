مطار الغردقة الدولي يستقبل 124 سائحًا مجريًا
الأحد 12/يوليه/2020 - 03:33 م
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران قادمة من مطار بودابست، على متنها 124 سائحًا، وهي أولى رحلات الطيران من المجر، عقب قرار الحكومة المصرية فتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.
ونظم مسئولو المطار، وشركة مصر للطيران، احتفالية لاستقبال الطائرة، تضمنت توزيع هدايا تذكارية وورود على السائحين عقب وصولهم.
فيما تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع ركاب الطائرة عقب وصولهم وحتى خروجهم من المطار.
ونفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة، عددًا من الإجراءات الوقائية، على رأسها وضع علامات اجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي والزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف علي درجة الحرارة، إلي جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.
وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بينهم عند صعود ونزول الطائرة، واستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.
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