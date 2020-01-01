مطار الغردقة الدولي يستقبل 124 سائحًا مجريًا

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران قادمة من مطار بودابست، على متنها 124 سائحًا، وهي أولى رحلات الطيران من المجر، عقب قرار الحكومة المصرية فتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.





ونظم مسئولو المطار، وشركة مصر للطيران، احتفالية لاستقبال الطائرة، تضمنت توزيع هدايا تذكارية وورود على السائحين عقب وصولهم.