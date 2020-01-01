سهيلة بن لشهب تتصدر التريند الجزائري.. لهذا السبب

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شاركت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، في أحد عروض الأزياء والتي تقدر التراث الجزائري، وتألقت من خلاله بعدة إطلالات مميزة.



وخطفت سهيلة الأنظار بالزي الجزائري، خلال عرض الأزياء وسط إشادات واسعة من الجمهور الذي تفاعل مع إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأعرب محبوها عن اعجابهم بجمالها ودشنوا عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر هاشتاغ بعنوان سهيلة سفيرة التراث الجزائري متصدرًا المركز الأول بالتريند الجزائري.





