محمد صلاح: طاهر محمد طاهر سيفشل مع الأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن النادى الأهلى عن تعاقده مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن طاهر محمد طاهر، لاعب لديه إمكانيات مميزة ولكن لاعب النادي الأهلي يحتاج قدرات خاصة. 

وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر هينجح في ركز في الملعب ولكن لو فضل يلعب بنفس الدلع اللي كان بيلعب بيه في المقاولون هيفشل".


وأتم: "جيرالدو لاعب جيد ولكنه لم يحصل على الفرصة كاملة مع الفريق الأحمر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة طاهر انتقالات الاهلي

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 15 ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الزمالك السابق لـ مرتضى منصور: عليك الامتثال بي

منذ 36 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي أم الزمالك؟.. من هو الفريق الأفضل لـ "خليفة صلاح"

الأهلي ينفي طلب فايلر ضم طاهر محمد طاهر

قبل التعاقد مع موهبة المقاولون.. احذر يا أهلي الذئاب لا تعوي في القلعة الحمراء

قائد منتخب مصر السابق: طاهر محمد طاهر إضافة كبيرة للأهلي

طاهر محمد طاهر يوجه رسالة قوية إلى نجوم الأهلي

طاهر محمد طاهر يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى