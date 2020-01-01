محمد صلاح: طاهر محمد طاهر سيفشل مع الأهلي

أعلن النادى الأهلى عن تعاقده مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وقال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن طاهر محمد طاهر، لاعب لديه إمكانيات مميزة ولكن لاعب النادي الأهلي يحتاج قدرات خاصة.





وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر هينجح في ركز في الملعب ولكن لو فضل يلعب بنفس الدلع اللي كان بيلعب بيه في المقاولون هيفشل".







