العراق: اعتقال 11 من "داعش" في محافظة نينوي

السبت 11/يوليه/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
وكالات
 تمكنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، من اعتقال 11 من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على 11 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإجرامية والمبايعة لهم وارتكاب عدة عمليات ضد القوات الأمنية، من بينها عمليات ابتزاز وتهجير وقتل للمواطنين خلال سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، مشيرة إلى انه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطاً لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.

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