حقيقة إصابة الراهب أنجيلوس الأنطوني بفيروس كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
قال مصدر كنسي مُتطلع، إن الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني، تم نفله أمس الثلاثاء، إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة جراء تعرضه لوعكة صحية.

وأوضح، في تصريحات خاصة إلى بوابة "الفجر"، أن الراهب أنجيلوس تم نقله إلى مستشفى العزل بسبب تعرضه إلى مشاكل صحية في الصدر، لافتًا إلى أن الفريق الطبي قال إن حالته قد تكون اشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد المصدر، أن القمص أنجيلوس قد خضع لبعض الفحوصات والتحاليل ومن المنتظر أن تبين حقيقة إجابيته أو سلبيته بكورونا.

وتعد إصابة الراهب أنجيلوس الأنطوني ليست هي الأولى بين إصابات كهنة الكنيسة بفيروس كورونا، حيث اخترق هذا المرض عددا كبيرا من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بين من تعافي وبين من رحل عن عالمنا بسبب هذا الوباء اللعين.

والقمص أنجيلوس هو من أقدم رهبان دير الأنبا أنطونيوس بجبل البحر الأحمر، وهو له مكانة كبيرة لدى الأقباط، حيث لقبوه بالراهب يسطس الأنطوني قديس العصر الحديث.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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