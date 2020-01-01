البدري يكشف عن التشكيل الأفضل للاعبين في مسيرته التدريبية









كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأفضل من اللاعبين، والذي قام بتدريبه خلال مسيرته الكروية.









وقال البدري في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية النهار بعدما حل ضيفا ببرنامج أوضة اللبس، أفضل تشكيل في مسيرتي التدريبية هو :-





حراسة المرمى : عصام الحضري





خط الدفاع : أحمد فتحي - وائل جمعة - شادي محمد - سيد معوض





خط الوسط : حسام عاشور - عبد الله السعيد - محمد بركات - محمد أبو تريكة - محمد ناجي "جدو"



