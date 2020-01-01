غدًا.. وزارة الثقافة تعيد فتح المتاحف للجمهور

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة برنامج عودة فتح المتاحف، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.

قال الدكتور خالد سرور، إن المرحلة الاولى لعودة النشاط بالمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية تنطلق يوم الثلاثاء 7 يوليو، بمتاحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ومحمد ناجي، ومحمود مختار بالقاهرة ، اما المرحلة الثانية تبدأ يوم الثلاثاء 14 يوليو، وتضم متاحف طه حسين، الزعيم جمال عبد الناصر، ومصطفى كامل، واكد ان استقبال الجمهور يراعى كافة الإجراءات الإحترازية التى أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين .

من جانبه أكد الدكتور فتحى عبد الوهاب، أن المرحلة الأولى لعودة النشاط لمتاحف صندوق التنمية الثقافية توافق الثلاثاء 7 يوليو، بفتح أبواب متحف أم كلثوم بقصر المانسترلي، المعرض الدائم بقصر الامير طاز، نتاج ملتقى الاقصر الدولى للفنون، وتنطلق المرحلة الثانية يوم الاحد 2 اغسطس المقبل حيث يعاد تشغيل متحف أديب نوبل نجيب محفوظ بمنطقة الازهر.