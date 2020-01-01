"الحديد والصلب" تنفي وجود أي أحداث مؤثرة على حركة السهم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
نفت شركة الحديد والصلب اتجاهها إلى شراء أسهم شركة غاز مصر، مؤكدة في بيان للبورصة أنه لا توجد أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على حركة السهم.

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، خسائر بلغت 783.847 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 531.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 859.35 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 928.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


يشار إلى أن الشركة حققت إجمالي مبيعاتها خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الأول بلغ نحو 362.77 مليون جنيه، مقابل 640.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

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