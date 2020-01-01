جنايات القاهرة تبرئ متهمين بحيازة ٢٦ كيسًا من الهيروين

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:48 ص
ميشيل حليم
ميشيل حليم
إيريني صفوت
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، حكما ببراءة متهمين من تهمة حيازة ٢٦ كيسًا من الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش.

تعود أحداث الواقعة إلى تحرير محضر تحريات لضابط مباحث مدينة نصر، عن تشكيل عصابي للاتجار في مخدر الهيروين، وبتتبعهم حاولت سيارة المتهمين الهروب بالسير عكس الاتجاه، وأثناء المطاردة اصطدمت سيارتهم المتهمين بإحدى الأرصفة، ما أدى إلى توقفها وبإلقاء القبض عليهم وتفتيشهم عثر معهم على ٢٦ كيسا من مخدر الهيرويين بين طيات ملابسهم، وبتفتيش السيارة، ووجدت المضبوطات أسفل كرسي السائق، بالإضافة إلى سلاح ناري ١٦ مللي.

وقد أحالت النيابة المتهمين للدائرة الأولى جنايات القاهرة من محبسهم بتهمه حيازة وإحراز مخدر الهرويين بقصد الاتجار وسلاح ناري غير مرخص وبجلسه ٤ يوليو ٢٠٢٠. 

ودفع "ميشيل حليم"، محامي المتهمين ببطلان القبض عليهم المتهمين وتفتيشهم لأن القبض والتفتيش حدث دون مظهر مادي واضح لوجود جريمة، مطالبا بتفريغ الكاميرات لاستبيان حقيقه الواقعة، كما خلا محضر الضبط من وجود أي أموال مع المتهمين مما ينفي عنهم ممارسه نشاط الاتجار بالهيروين.

وفي سياق آخر، سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو.. بهذه المضبوطات سقط عاطلان "لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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