بعد مطالبته إسعاد يونس بالاعتذار.. الباز: التمسوا لها العذر (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إنه كان قد طالب أمس الفنانة إسعاد يونس بالاعتذار لجمهورها الذي غضب بسبب مقالها "البت فتحية"، مشيرا إلى أنه عندما اطلع على التعليقات التي وجهت للفنانة أصيب بالفزع، معقبا: "أنا اتفزعت، هو المجتمع ماله"، متسائلا: "لماذا أصبحنا بهذا الشكل؟".

وأشار "الباز"، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أنه حتى لو أخطأت إسعاد يونس، فهل عند الدفاع عن قيمة معينة، نهدر قيم أخرى، معقبا مندهشا: "قولنا إسعاد يونس بتتنمر بفتاة، فإحنا عشان نقولها متتنمرش نسبها ونتمنر نحن بها، ونلقي التراب على كل ما فعلته".





وأضاف أن مقال إسعاد يونس سبق وأن نشر من قبل، وهو مقال ساخر، وحسن النية، واتخذته فقط كرمزية للتخلص من الإخوان، منوها بأن أكثر الهجوم على إسعاد يونس كان من اللجان الإليكترونية للإخوان المسلمين، لنهم أدركوا قصدها منه.