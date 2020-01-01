مطامع أردوغان.. ودائع ليبيا لإنقاذ تركيا (فيديو)





وافق محافظ المصرف الليبي المركزي التابع لحكومة السراج "الصديق الكبير" على منح تركيا ودائع بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، ستبقى في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات بدون أي فوائد أو تكاليف عليها.





كما تم توجيه تعليمات بتحويل جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية وتحويل الودائع الليبية المتواجدة في بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا، وتم الاتفاق حول تعويض الشركات التركية المتعاقدة مع ليبيا في عهد معمر القذافي بتعويضات قد تصل قيمتها إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".





و ستستخدم الودائع الليبية التي حصلت عليها تركيا لسد العجز المتفاقم في البلاد والعمل على استقرار الليرة وحماية الاقتصاد التركي، كذلك ستمثل الودائع مرحلة جني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لثمار التدخل العسكري التركي وإرسال المرتزقة إلى ليبيا بجانب العقود، التي حصلت عليها الشركات التركية بدعوى إعادة الإعمار، والتي تصل قيمتها حتى الآن إلى أكثر من 5 مليارات دولار.



