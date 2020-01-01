تحرك عاجل من محافظة الجيزة تجاه واقعة إزالة عقار بشتيل

أحالت محافظة الجيزة بقيادة اللواء أحمد راشد، مسؤول الإشراف عن تنفيذ قرار الإزالة للعقار المكون من أربع طوابق على مساحة ٣٥٠ مترًا تقريباً، والكائن بشارع الكباش ببشتيل إلى التحقيق.





يأتي ذلك بعد إثارة الواقعة ضجة كبيرة، بعدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.





وقالت المحافظة في بيان صحفي، إنه تم تحويل المسئول للتحقيق نتيجة الإهمال في تنفيذ قرارات الإزالة للعقار وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة في إزالته، الأمر الذي عرض حياه المشاركين في الإزالة للخطر.





كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإجراء الكشف الطبي الكامل على سائق الحفار، للتأكد من عدم إصابته بأي مكروه عقب الإزالة، وقد تم التأكد من سلامته، وعدم إصابته بأي مكروه.





وأكدت المحافظة في بيانها، أن قطار الإزالات للعقارات المخالفة مستمر دون توقف لردع المخالفين، مشددة على حرصها الكامل على سلامة المشاركين في أعمال الإزالات سواء عمال أو متابعين أو فنيين مع رفضها الكامل لأي إهمال في تنفيذ قرار الإزالة.





كما تثمنت إخلاص والتفاني في العمل الذي يطيقه الجميع علي الأرض للإصرار على مواجهه مخالفات البناء مهما بلغ حجمها.





قرار جديد من محافظ الجيزة تجاه مصرف الإسطبل

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية للعديد من من المشروعات، وأعمال التطوير الجارية بالمراكز والمدن والقرى بالمحافظة.





وتفقد محافظ الجيزة، الأعمال الجارية لمشروع محطة مياه منشأة القناطر والتي تبلغ طاقتها ٤٠ ألف م ٣ ما يساهم في توفير المياه بكميات جيدة لمواطني المركز والقضاء على مشكلات الانقطاعات للمياه.





كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة النيل بمركز ومدينة منشأة القناطر، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى استغلال من سور الحديقة.





وتابع راشد، الأعمال الإنشائية لمدرسة المصطفى الثانوية بقرية الحسانين بالمناشي والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر بسعة ٣٣ فصلا دراسيا وسوف تساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية بالمركز ومن المقرر دخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد.





كما تفقد محافظ الجيزة حاله النظافة والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم، مشددا على رئيس المركز برفع القمامة المتراكمة بجانبي السكة الحديد بمنطقه بشتيل، مع وضع حلول جذرية لعدم تكرار القاء القمامة بالمنطقة موجها بتنظيم موقف "الميكروباصات" ومنع الوقوف العشوائي.





وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بتنفيذ طبقه اسفلت سطحيه لشارع ترعة الزمر ببشتيل واستكمال سور السكة الحديد.





كما تفقد المحافظ شارع مزلقان الكوم الأحمر موجها برفع كفاءة النظافة واعمدة الإنارة والجزيرة الوسطى.





وكلف المحافظ بعمل تصور لمصرف الاسطبل لإقامة سوق حضارى عليها لخدمه المواطنين.



