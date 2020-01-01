الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وترددت أنباء خلال الفترة المقبلة حول رغبة نادى الزمالك فى تدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وعدم وجود سوي حازم إمام قائد الفريق .

وكشفت تقارير صحفية عن إقتراب نادى الزمالك من التعاقد مع رجب بكار لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت تقارير صحفية أن هناك اتفاق بين اللاعب والزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للأبيض .

وكان رجب بكار قريب من الإنضمام للنادى الأهلي خاصة بعد رحيل أحمد فتحي لفريق بيراميدز ولكن توقفت الصفقة.

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