وزيرة التخطيط: جماعة الإخوان حاولت التأثير على الهوية المصرية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:59 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
داليا الحسين
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن المرأة المصرية حققت مكاسب كثيرة عقب ثورة 30 يونيو، حيث كانت متقدمة في صفوف الثورة وتدافع عن أسرتها وبلادها وهويتها، مشيرة إلى أن الجماعة كانت تحاول التأثير على الهوية المصرية وقيم ومبادئ الشعب.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC "، مساء الثلاثاء أن المرأة المصرية في 30 يونيو حصلت على مكاسب من بينها حصولها على مناصب وزارية هامة مثل وزارات الصحة والتخطيط والثقافة؛ التي كانت حكرا على الرجال فضلًا عن مقاعد في البرلمان بنسبة 25%، والمحليات أيضا.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن رؤية مصر 2030 من بين أهدافها أن تتقلد المرأة مناصب قيادية بالإضافة إلى وضوع سياسيات وبرامج للتدريب والتأهيل لتستطيع الحصول على تلك المناصب.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر ذكرى الثوره بوابة الفجر الفجر الإخوان

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ذا أثليتك: كلوب لم يكن يريد ضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات الزمالك الخمسة في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 20 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 11 ساعة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 22 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 7 ساعات

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

النائب العام الأسبق: "قلت لمرسي هرجع غصب عنك"

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

مايا مرسي: 30 يونيو ثورة المرأة المصرية ضد تكميم الأفواه

أنيسة حسونة: حكم الإخوان خطر على الهوية المصرية

رئيس هيئة الكتاب السابق: الجيش أنقذ الهوية المصرية في 30 يونيو (فيديو)

أيمن عطا الله: ثورة 30 يونيو حققت للشعب المصري الاستقرار

خبير عسكري: السيسي حقق حلم القوات المسلحة المصرية

صلاح عبد الله: 30 يونيو عبرت بمصر من الظلام الى النور

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

10:09 م

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

06:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن