وزيرة التخطيط: جماعة الإخوان حاولت التأثير على الهوية المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن المرأة المصرية حققت مكاسب كثيرة عقب ثورة 30 يونيو، حيث كانت متقدمة في صفوف الثورة وتدافع عن أسرتها وبلادها وهويتها، مشيرة إلى أن الجماعة كانت تحاول التأثير على الهوية المصرية وقيم ومبادئ الشعب.





وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC "، مساء الثلاثاء أن المرأة المصرية في 30 يونيو حصلت على مكاسب من بينها حصولها على مناصب وزارية هامة مثل وزارات الصحة والتخطيط والثقافة؛ التي كانت حكرا على الرجال فضلًا عن مقاعد في البرلمان بنسبة 25%، والمحليات أيضا.





وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن رؤية مصر 2030 من بين أهدافها أن تتقلد المرأة مناصب قيادية بالإضافة إلى وضوع سياسيات وبرامج للتدريب والتأهيل لتستطيع الحصول على تلك المناصب.





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.





وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.



