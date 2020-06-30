أول رد من الأهلي على قرارات "كاف" بشأن دوري الأبطال

علق سيد عبد الحفيظ مدير الفكرة بالنادي الأهلي على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن منذ قليل إقامة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون.





وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي: اعتقد أن قرار الكاف جيد للفرق المشاركة في البطولة، القرار الذي تم اتخاذه سيعطي الجميع التكافؤ في الفرص وليس لفرق معينة وهو ما يرحب به النادي الأهلي.





واشاد عبد الحفيظ بقرار الكاف لأن مبدأ التكافؤ الذي طبقه كاف على جميع أندية نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هو أهم شيء ويبقى التنافس في الملعب.



