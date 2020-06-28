فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة.. رابط التقديم





وجه الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، اليوم الأحد الموافق 28/6/2020، بفتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة.





كلية الملك خالد العسكرية ، أن التسجيل سيكون إلكترونيًا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي ( وذكرت، أن التسجيل سيكون إلكترونيًا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية أن التسجيل سيبدأ من الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء 9-11-1441هـ و الموافق 30–6 -2020م وحتى الساعة 10 صباحًا من يوم الأحد 14– 11–1441هـ الموافق 5–7–2020م حسب تقويم أم القرى وعلى مدار 24 ساعة.





وبينت أنه يلزم تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة، ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لشروط القبول والتسجيل، مشيرة إلى أن نتائج الترشيح الأولى ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال.





ودعت الكلية الراغبين بمعرفة شروط القبول وتعليمات التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط ( اضغط هنا )؛ حيث يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال اجراءات التسجيل لاحقًا على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الوطني الموحد.



