مصادر بريطانية: منفذ هجوم جلاسكو كان يعاني من اضطرابات نفسية

السبت 27/يونيو/2020 - 11:18 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات

أعلنت مصادر بريطانية، أن منفذ هجوم مدينة جلاسكو كان يعاني من اضطرابات نفسية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعرب أمس الجمعة، عن أسفه لسقوط ضحايا جراء عملية طعن في مدينة جلاسكو الاسكتلندية.

 

وعلق رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات صحفية، على الحادث، قائلًا: "شعرت بأسي بالغ لحادث جلاسكو المروع، قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".

 

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إلى أن "التقارير الورادة من جلاسكو مقلقة للغاية"، مناشدة الجميع بـ"التزام نصائح الشرطة وتجنب المنطقة"، معبرة عن شكرها لخدمات الطوارئ لأنها تواصل الاستجابة لهذا الحادث.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الاسكتلندية، أنّ مشتبها به قتل بالرصاص، وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" بمدينة جلاسكو.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم جلاسكو بريطانيا الشرطة البريطانية

أخبار تهمك

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الاتفاق على تجديد عقد فايلر.. صالح جمعة مطرود من الأهلي

منذ 34 دقيقة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

هالاند يوجه صدمة لريال مدريد

منذ ساعة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 10 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

جونسون: عملية الطعن عند جسر لندن عمل "إرهابي"

الليلة.. اجتماع للجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية على خلفية حادثة الطعن

مفوضة شرطة لندن: قتيلان إلى جانب منفذ العملية في حادث الطعن

سجين سابق.. "جونسون": إطلاق سراح المشتبه به في هجوم جسر لندن كان "خطأ"

أول تعليق من جونسون على الهجوم الإرهابي بلندن

"داعش" يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

11:21 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!