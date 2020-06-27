مصادر بريطانية: منفذ هجوم جلاسكو كان يعاني من اضطرابات نفسية

أعلنت مصادر بريطانية، أن منفذ هجوم مدينة جلاسكو كان يعاني من اضطرابات نفسية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعرب أمس الجمعة، عن أسفه لسقوط ضحايا جراء عملية طعن في مدينة جلاسكو الاسكتلندية.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات صحفية، على الحادث، قائلًا: "شعرت بأسي بالغ لحادث جلاسكو المروع، قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إلى أن "التقارير الورادة من جلاسكو مقلقة للغاية"، مناشدة الجميع بـ"التزام نصائح الشرطة وتجنب المنطقة"، معبرة عن شكرها لخدمات الطوارئ لأنها تواصل الاستجابة لهذا الحادث.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الاسكتلندية، أنّ مشتبها به قتل بالرصاص، وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" بمدينة جلاسكو.



