بدءا من اليوم.. إغلاق شارع الهرم بسبب أعمال مترو الأنفاق

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:07 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارعي سويلم والاسلام بالاتجاهين لمده 3 أيام من الساعة 12 صباحا وحتي الـ 5 صباحا، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو انفاق الخط الرابع.

وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة، والشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع. 

ونوهت الإدارة أنه سيتم اجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والاسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الاعمال ولمده ثلاثة أيام من اليوم الجمعة حتي يوم الاحد المقبل وذلك دون تعطيل للحركة المرورية. 

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالأشراف والمتابعة الميدانية للأعمال وسرعه رد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المروريه.

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لقيت سيدة مصرعها غرقا إثر انقلاب سيارة بترعة المريوطية، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة في ترعة المريوطية ووجود سيدة متوفاة ومصاب بالقرب من قرية شبرامنت، التابعة لمركز أبوالنمرس، جنوب المحافظة.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالخدمات الأمنية، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس ومعاونه الرائد مصطفي عثمان، للوقوف على ملابسات الحادث.

تحريات العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث الجنوب، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة يقودها شخص رفقة عمته بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابها بمجرى ترعة المريوطية، وأسفر الحادث عن مصرع العمة سيدة خمسينية العمر، ونجاة نجل شقيقها، وتم الاستعانة بمعدات الحي،. أوناش المرور لرفع حطام السيارة، وجري نقل جثة المتوفاة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف.

شهود عيان أفادوا بأن السيارة المنقلبة بترعة المريوطية كانت ترافق زفة عروسين، مؤكدين أن شهامة سكان القرية حالت دون وفاة مرافق السيدة، إذ أسرعوا لإنقاذه، نافين تعرض العروسين لأي ضرر، وهذا ما أكده مصدر مطلع بقطاع أمن الجيزة.

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مرافق مترو الأنفاق شارع الهرم بوابة الفجر المرور الجيزة

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