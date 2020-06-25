1 يوليو.. النيابة تبدأ التحقيق في بلاغ ريهام سعيد ضد شقيق ياسمين عبدالعزيز

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
حددت نيابه المعادي يوم الأول من شهر يوليو المقبل لبدء التحقيق في البلاغ المقدم من الإعلامية ريهام سعيد ضد شقيق ياسمين عبد العزيز والمقدم للمحامي العام لنيابه جنوب القاهرة.

وكان قد تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، ضد "وائل" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد. 

وقال سعيد في البلاغ الذي حمل رقم 81 لسنة 2020 عرائض محامي عام جنوب، إنّ المشكو في حقه، أذاع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها، كإنسانة وإعلامية شهيرة. 

وأضاف أنّه في بداية الفيديو وصف الإعلامية بـ"الحربوقة"، واستخدم عبارة "عايزة ايه يا بجحة؟"، وذلك بتعبيرات وجهه التي تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير، ثم هددها في نهاية الفيديو بقوله: "مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك". 

وتابع المحامي في بلاغه، أنّ المشكو في حقه تعرض لموكلته وسمعتها، وتناولت عددا من المواقع الإخبارية ذلك الفيديو، ما يتوافر معه ركن العلانية، وقدم المحامي شعبان سعيد للنيابة العامة أسطوانة مدمجة عليها الفيديو، فضلا عن صور من المواقع الإخبارية التي تناولت أخبار الهجوم على موكلته. 

وطلب في ختام بلاغه بالتحقيق في الواقعة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.

يذكر أنّ ريهام سعيد نصحت المشكو في حقه بعدم الخوض في حياة شقيقته واحترام خصوصياتها، بعد مهاجمته لها، معتبرة أنّ ذلك لا يتماشى مع العادات والتقاليد، إلا أنّه هاجمها كما هاجم العديد من الفنانين الذين طالبوه بذلك.


تقدم المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، ضد "وائل"، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد. 

وقال سعيد في البلاغ الذي حمل رقم 81 لسنة 2020 عرائض محامي عام جنوب، إنّ المشكو في حقه، أذاع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها، كإنسانة وإعلامية شهيرة.





وأضاف أنّه في بداية الفيديو وصف الإعلامية بـ"الحربوقة"، واستخدم عبارة "عايزة ايه يا بجحة؟"، وذلك بتعبيرات وجهه التي تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير، ثم هددها في نهاية الفيديو بقوله: "مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك".





وتابع المحامي في بلاغه، أنّ المشكو في حقه تعرض لموكلته وسمعتها، وتناولت عددا من المواقع الإخبارية ذلك الفيديو، ما يتوافر معه ركن العلانية، وقدم المحامي شعبان سعيد للنيابة العامة أسطوانة مدمجة عليها الفيديو، فضلا عن صور من المواقع الإخبارية التي تناولت أخبار الهجوم على موكلته. 


وطلب في ختام بلاغه بالتحقيق في الواقعة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.





يذكر أنّ ريهام سعيد نصحت المشكو في حقه بعدم الخوض في حياة شقيقته واحترام خصوصياتها، بعد مهاجمته لها، معتبرة أنّ ذلك لا يتماشى مع العادات والتقاليد، إلا أنّه هاجمها كما هاجم العديد من الفنانين الذين طالبوه بذلك.

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ياسمين عبدالعزيز ريهام سعيد الفجر

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