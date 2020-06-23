بلاغ من ريهام سعيد ضد شقيق ياسمين عبدالعزيز

أقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي



https:www.elfagr.com3974612



قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 17 أغسطس المقبل.



وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.





وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، عن تهرب الفنانة هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات " بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".



اقرأ أيضًا.. بلاغ ضد الفنان أحمد الفيشاوي ونجلته لينا لنشر صور عارية





وتلقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا من المحامي ايمن محفوظ ضد الفنان أحمد الفيشاوي ونجلته لينا بعد نشرها صور لنفسها بملابس النوم.



وبدأ أيمن محفوظ المحامي، بلاغه بأن لينا الفيشاوي، اعتادت نشر صور لنفسها قد يراها البعض إباحية وآخرين يرونها أنها غير ملائمة ولكن يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن الشهرة دون النظر لأي اعتبارات للقيم وتقاليد المجتمع.







وأضاف أن لينا كان والدها أحمد الفيشاوي ذلك الممثل المشهور هو من يدفعها لنشر تلك الصور لذات الهدف فهو شريك لها، وأنه كان لا سلطة له عليها في تلك الأفعال إلا أنه يستفيد من ذلك الشو الإعلامي الذي يساهم في شهرته.



وطالب "محفوظ" في بلاغه بضرورة إجراء التحقيقات مع الفنان ونجلته وطلب التحريات من الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة الأمر خاصة وأن تلك الصور التي نشرتها ابنة أحمد الفيشاوي لا تختلف عن ما نشرته حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهن من فتيات التيك توك، وطالب محفوظ بتطبيق نصوص القانون علي الوقائع المسندة إليها والمحرض لها.







واستطرد محفوظ ببلاغه ان انشاء موقع علي مواقع التواصل الاجتماعي مناف للاداب وهدم قيم الاسرة والمجتمع وهي معاقب عليها طبقا لنص المادة 25 هن و26من قانون الانترنت بعقوبه الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل الي 5 سنوات وبغرامة قد تصل ثلاثمائه الف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو لربطه بمحتوى مناف للآداب العامة.



واختتم محفوظ بلاغه الي النائب العام المرسل الكترونيا قائلًا " حيث اننا في دولة سياده القانون وأن النائب العام دائما هو حائط الصد لكل ما ماقد يشوب المجتمع من اعتداء علي قيم المجتمع، وان القانون لا يفرق بين المواطنين في تطبيق القانون وان العمل العظيم بانشاء وحده الرصد بمكتب سياده النائب العام كان لها الاثر الاكبر في كشف الكثير من يرتكبون مثل تلك الافعال والاهم هو انها حققت الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تقليد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وهي افعال تعد جرائم معاقب عليها قانونا". قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 17 أغسطس المقبل.وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، عن تهرب الفنانة هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات " بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".اقرأ أيضًا.. بلاغ ضد الفنان أحمد الفيشاوي ونجلته لينا لنشر صور عاريةوتلقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا من المحامي ايمن محفوظ ضد الفنان أحمد الفيشاوي ونجلته لينا بعد نشرها صور لنفسها بملابس النوم.وبدأ أيمن محفوظ المحامي، بلاغه بأن لينا الفيشاوي، اعتادت نشر صور لنفسها قد يراها البعض إباحية وآخرين يرونها أنها غير ملائمة ولكن يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن الشهرة دون النظر لأي اعتبارات للقيم وتقاليد المجتمع.وأضاف أن لينا كان والدها أحمد الفيشاوي ذلك الممثل المشهور هو من يدفعها لنشر تلك الصور لذات الهدف فهو شريك لها، وأنه كان لا سلطة له عليها في تلك الأفعال إلا أنه يستفيد من ذلك الشو الإعلامي الذي يساهم في شهرته.وطالب "محفوظ" في بلاغه بضرورة إجراء التحقيقات مع الفنان ونجلته وطلب التحريات من الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة الأمر خاصة وأن تلك الصور التي نشرتها ابنة أحمد الفيشاوي لا تختلف عن ما نشرته حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهن من فتيات التيك توك، وطالب محفوظ بتطبيق نصوص القانون علي الوقائع المسندة إليها والمحرض لها.واستطرد محفوظ ببلاغه ان انشاء موقع علي مواقع التواصل الاجتماعي مناف للاداب وهدم قيم الاسرة والمجتمع وهي معاقب عليها طبقا لنص المادة 25 هن و26من قانون الانترنت بعقوبه الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل الي 5 سنوات وبغرامة قد تصل ثلاثمائه الف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو لربطه بمحتوى مناف للآداب العامة.واختتم محفوظ بلاغه الي النائب العام المرسل الكترونيا قائلًا " حيث اننا في دولة سياده القانون وأن النائب العام دائما هو حائط الصد لكل ما ماقد يشوب المجتمع من اعتداء علي قيم المجتمع، وان القانون لا يفرق بين المواطنين في تطبيق القانون وان العمل العظيم بانشاء وحده الرصد بمكتب سياده النائب العام كان لها الاثر الاكبر في كشف الكثير من يرتكبون مثل تلك الافعال والاهم هو انها حققت الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تقليد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وهي افعال تعد جرائم معاقب عليها قانونا".

تقدم المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، ضد "وائل"، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.وقال سعيد في البلاغ الذي حمل رقم 81 لسنة 2020 عرائض محامي عام جنوب، إنّ المشكو في حقه، أذاع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها، كإنسانة وإعلامية شهيرة.وأضاف أنّه في بداية الفيديو وصف الإعلامية بـ"الحربوقة"، واستخدم عبارة "عايزة ايه يا بجحة؟"، وذلك بتعبيرات وجهه التي تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير، ثم هددها في نهاية الفيديو بقوله: "مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك".وتابع المحامي في بلاغه، أنّ المشكو في حقه تعرض لموكلته وسمعتها، وتناولت عددا من المواقع الإخبارية ذلك الفيديو، ما يتوافر معه ركن العلانية، وقدم المحامي شعبان سعيد للنيابة العامة أسطوانة مدمجة عليها الفيديو، فضلا عن صور من المواقع الإخبارية التي تناولت أخبار الهجوم على موكلته.وطلب في ختام بلاغه بالتحقيق في الواقعة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.يذكر أنّ ريهام سعيد نصحت المشكو في حقه بعدم الخوض في حياة شقيقته واحترام خصوصياتها، بعد مهاجمته لها، معتبرة أنّ ذلك لا يتماشى مع العادات والتقاليد، إلا أنّه هاجمها كما هاجم العديد من الفنانين الذين طالبوه بذلك.