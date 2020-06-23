تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تلقى جماهير النادي الأهلي صدمة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة حسين الشحات نجم الفريق الأحمر.

وكان حسين الشحات قد أجرى عملية جراحية لمعناته من "فتاق" يوم الأحد الماضي 21 يونيو وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وسيغيب حسين الشحات عن الملاعب لمدة قد تترواح إلى 6 أو 7 أسابيع قادمة بسبب العملية التي أجراها حسب ما ذكر أحد المقربين منه.

وتتحسن حالة حسين الشحات حاليا بشكل كبير حسب ما ذكر المقربين منه عقب هذه العملية وتواصل معه الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء للإطمئنان عليه.

وقد شارك حسين الشحات في 24 مباراة حتى الآن مع المارد الأحمر خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.

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