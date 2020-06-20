طاهر محمد طاهر يرفض الزمالك من أجل الإنضمام لـ الأهلي

يرغب النادى الأهلي فى التعاقد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة مع لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي طاهر محمد طاهر لتدعيم خط الهجوم.





وكشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب يرفض الإنضمام لصفوف نادى الزمالك وأبلغ مسؤولي المقاولون العرب باختيار النادى الأهلى للإنضمام اليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وكان المقاولون أكد أنه تلقى على عرض من محمود الخطيب لضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الاهلي لضم اللاعب وأبدى رئيس الاهلي مرونة في طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على ان يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأي النهائي خاصة أن الجلسة بين مسؤولي القلعة الحمراء والمقاولون لم يكن معدا لها ان تشهد التفاوض حول طاهر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن عرض الاهلي بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لاتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الاعارة لمدة موسم او موسمين أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.



