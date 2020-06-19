بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
يقترب النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم نادي المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي، أن أن تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، قد يفسح المجال لرحيل جناح الفريق أحمد الشيخ، خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن أحمد الشيخ يحظى بإهتمام أكثر من فريق نحو ضمه خلال الفترة المقبلة، على رأسها بيراميدز ومصر المقاصة.

وأشار المصدر، أن أحمد الشيخ تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، بعد أنباء أقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلي.

ونوه المصدر، أن الشيخ يريد اللعب أساسياً خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبدو صعباً في الأهلي، في ظل وجود حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وتنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، القرار الحاسم من مدرب الفريق رينيه فايلر حول منح الشيخ تأشيرة الرحيل بالبيع أو الإعارة في الميركاتو الصيفي.

وخاض اللاعب مع الأهلي 15 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، سجل 4 أهداف ومرر تمريرتين حاسمتين.

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