مايا مرسي: تصريح السيسي ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق المرأة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:24 م
مايا مرسي
مايا مرسي
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يعمل على إعداد الكثير من مشاريع القوانين التي تعمل لصالح الأسرة ككل وبصفة خاصة الطفل، مشيرة إلى أن مصلحة الطفل هي المصلحة الأولى في قانون الأحوال الشخصية.

ولفتت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بأنه لن يوقع على مشروع قانون يقلص من حقوق المرأة المصرية في أي تشريع جديد للأحوال الشخصية، وهذه ضمانة هامة للحفاظ على مكتسبات المرأة وحقوقها.

هذا وقالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن مناقشة قوانين الأحوال الشخصية في البرلمان، لا تزال "محلك سر"، رغم وجود العديد من مشروعات القوانين التي تم تقدميها سواء من النواب أو الأزهر أو القومي للمرأة وأيضا الحكومة، وأيضا تقادم القانون الحالي.

وعلقت بأن قانون الأسرة في الخارج يراعي العاطفة والمودة والرحمة، وأي مشروع سوف يخرج من البرلمان في شأن الأحوال الشخصية لا بد أن يكون مبني على ذلك، بجانب تأكيد الشراكة بين الزوج والزوجة في رعاية الأطفال بالإضافة إلى ضمان القانون حقوق الأطفال.

وطالبت بأن يكون القانون الجديد المزمع مناقشته وإقراره في البرلمان مواكبا للعصر، خاصة وأن القانون الحالي عفى عليه الزمن، ومضى على وجوده ما يقرب من القرن، مشيرة إلى أن القوانين التي تتعامل مع الأسرة بصفة مباشرة، لا بد من مراجعتها بصفة مستمرة بحيث تراعي التغيرات المجتمعية التي تحدث بشكل دوري.

ونوهت بأهمية وضع قيود على الطلاق، في القانون الجديد، حتى لا نهد الأسر، مضيفة: لا بد من وضع ضوابط وأحكام قانونية سريعة في إجراءات الخلع، فلا يجوز أن تبقى قضايا الخلع سنة كاملة في المحاكم، بما يؤثر بالسلب على الأطفال.

وأكدت أن القانون الجديد مواكبا للعصرموسع وخاصة في المسائل الخلافية كسن الحضانة وترتيبها أو مسألة الاستضافة، بحضور المختصين بالطب النفسي والعلوم المجتمعية والمجتمع المدني، بتمثيل متوازن لكامل الأطراف المرتبطة بالقانون، من رجال ومرأة وحقوقيين ومتخصصين.

ولفتت إلى أن القانون الأمريكي، لديه نوعين للطلاق، أما بالتراضي أو بدون اتفاق، وفي الحالة الأخيرة، يكون للمحكمة سلطة تعيين خبراء لحل المسائل الخلافية وخاصة الحضانة.

وأوضح أن الحضانة تقتصر على الوالدين فقط وبشكل مشترك، وأيضا يتحمل الطرفين النفقة، وذلك على اعتبار أساسي وهو مصلحة الأطفال في الحصول على الرعاية المشتركة من قبل الطرفين".

وأكملت النائبة البرلمانية: فكرة التخيير للصغير بين الطرفين فكرة ظالمة تترك العديد من الآثار النفسية السيئة على الصغير وأيضا الوالدين، ولا بد من الانتباه إلى القانون الأمريكي أيضا في هذا الأمر، فهو يرفض فكرة التخيير، ويحدد وقتا للصغير مع الأب وآخر مع اللأم بدراسة لكل حالة على حدة.

وشددت: سن الحضانة أيا كان لا بد ألا يعرّض الطفل لمشاكل نفسية بإبعاده عن أي من الطرفين، ويجب أن يكون الهدف الأساسي من القانون الجديد هو صالح المجتمع، كما أنه لا بد من الوضع في الاعتبار أن المرأة هي عمود الأسرة وأن هناك ثلث الأسرة المصرية التي تعولها المرأة.

وأشادت بفكرة إنشاء شرطة أسرية، والتي تم طرحها ضمن التعديلات المقترحة، وذلك بهدف تفعيل الأحكام القضائية.

ونوهت عن أهمية العمل على التعاون القضائي مع الدول الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك مشاكل للزيجات مزدوجة الجنسية، دون وجود حل في القانون الحالي لذلك، بما يسبب أزمات للكثير من الأطفال.

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