محافظ قنا: نسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، أن المحافظة تسعي جاهدة إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا أبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تخطو خطوات كبيرة في شتى القطاعات والمجالات للتيسير على المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه إلى جانب الشكاوى التى يقدمها المواطنين خلال اللقاء فإن إدارة خدمة المواطنين تستقبل الشكاوى ايضا على رقم واتساب الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي تعالج المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق عمل يقوم بمتابعة دقيقة للشكاوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم.

وأكد أن التواصل والتفاعل مع المواطنين عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى داخل المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الإهتمام بالمواطن وتوفير كافة احتياجاته الأساسية.


جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يتم عقده بشكل يومى لبحث مشاكل المواطنين العاجلة.

بينما ارتفع معدل حالات الشفاء من فيروس كورونا منذ بدء انتشاره ليصل لـ 12 ألف حالة بعد تسجيل 398 حالة شفاء اليوم الاثنين، حسبما أعلن البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

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