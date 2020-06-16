تفاصيل مكالمة محمد صلاح مع شريف منير: "مش عايزك تزعل"

قال الفنان شريف منير، إنه تلقى اتصال هاتفيًا من اللاعب الدولي محمد صلاح، الذي قام بدعمه ومساندته في واقعة التنمر التي تعرضت لها بناته، معقبًا:" قال لي أنا حاسس بيك ومش عاوزك تزعل".





وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أنه كان في غاية السعادة تجاه المكالمة التي دارت بينه وبين محمد صلاح.





وأضاف: "إحنا عمرنا ما تكلمنا ولكن هو أصيل، لأنه سعى وجاب رقمي وكلمني وأعطاني طاقة إيجابية، حاجة كبيرة بالنسبة ليا لأنه نجم كبير في لعبه وأخلاقه، كانت لفتة إنسانية كبيرة من شخص شرف مصر في الخارج".





واشتعلت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلها بنات شريف منير الفنان المصري الذي قرر أن ينشر صورة لابنتيه الصغيريتين سنًا، كاميليا وفريدة معبرًا عن شهوره كأب وفرحة يريد أن يشاركها محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





الهجوم على بنات شريف منير





وتفاجأ بنات شريف منير بهجوم غير مبرر عليهما على حساب والدهم الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" في مشهد "تنمري" جديد، وبوازع ديني "مختلق" وغير حقيقي ينهال عليه البعض بالشتائم.





وغضبت بنات شريف منير ووالدتهم من هذا الهجوم الغير مبرر عليهما مطالبين والدهم بحذف الصورة التي نشرها وعلق عليها: "فريدة شريف منير اللى قاعدة.. كاميليا شريف منير اللى نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".





وحُذفت صورة بنات شريف منير من حسابه على "إنستجرام" وسط إصرار من زوجته لمنع المزيد من الأذى و"التنمر" إلا أنه أعاد نشر نفس الصورة بعدما حذفها، مطالبًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة حقه ممن هاجموه وجرحوه هو وبناته.





فيديو بنات شريف منير





وظهرت بنات شريف منير كاميليا وفريدة في فيديو عبر تقنية "البث المباشر" مع والدهم الفنان المصري صاحب التاريخ الكبير، الذي طالب بضرورة أن يتمسك الجميع بحقوقهم وافبلاغ عن أي إساءة.





وبدى على وجه بنات شريف منير حالة من الحزن الذي سيطر عليهما لما لاقوه من إهانات بعدما نشر والدهم صورة لهما في غرفتهما، والتي لقت هجومًا كبيرًا من قبل البعض، ومحدثينه بلغة "الدين".





وجلس بنات شريف منير خلف والدهم وهو يتحدث في البث المباشر الذي قال في: "دول المذنبين، دول المتهمين، اللى عملوا المصيبة وبوظوا البشرية، وأذوا الناس والدين، لأن الناس اللى بعتولى بيكلمونى بالدين، اللى شتمونى ملايكه بيكلمونى بالدين، دول البنتين الكبار أوى اللى أذوا الدنيا كلها"، في مشهد غلبه الحزن.



