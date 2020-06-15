"الصناعات الغذائية" تسهام بـ 1.5 مليون جنيه للحد من تداعيات فيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أعلن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية عن مساهمة الغرفة بمبلغ 1.5 مليون جنيه لمواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا، تفعيلا لدور الغرفة الوطني وانطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية ، وفى اطار مبادرة ممنهجة تستهدف بصورة مباشرة دعم الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي العنصر البشري الذي يعد اهم دعائم التنمية الاقتصادية متمثلا في العاملين بالقطاع المؤسسي الخدمي لقطاع الصناعات الغذائية ودعم فئات الشعب المصري كالعمالة غير المنتظمة وغيرها .  

كما افاد بأنه تم توجيه جزء من المساهمة لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وآخر لصندوق تحيا مصر للمشاركة في مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتقديم الدعم المباشر لفئات العاملين بالقطاع المؤسسي الخدمي لقطاع الصناعات الغذائية .

وأوضح الجزايرلي أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تعد أكبر قافلة خير محملة بالمواد الغذائية واللحوم والمطهرات ل 150 الف اسرة متواجدون في 22 محافظة باستخدام 123 سيارة و تهدف الى دعم الاسر الفقيرة و الاولى بالرعاية وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المصريين والمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على فئات الشعب المصري كالعمالة غير المنتظمة وغيرها.

مضيفاً أنه قد تم تحديد هذه الأسر من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والتي سوف تشارك في توزيع المواد الغذائية وذلك بهدف توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي ولتحقيق اقصى استفادة من موارد الدولة واعطاء الاولوية للأسر الفقيرة المتواجدة في المناطق النائية والمناطق المحرومة والمناطق البعيدة كحلايب وشلاتين. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة  بانه يتم حاليا التنسيق مع صندوق تحيا مصر للبدء في تنفيذ المبادرات وتم بالفعل التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لحصر العاملين بالقطاع المؤسسي الخدمي لقطاع الصناعات الغذائية  والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد والتحرك في المواقع  والمنافذ المختلفة وإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات والكمامات والمواد المطهرة ، وغيرها بهدف رفع مستويات الوقاية وتقليل نسب الاصابة.

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