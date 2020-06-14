'دار التحرير' تشيد بجهود 'الوطنية للإعلام' في مواجهة كورونا

أشادت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ولجنة إدارة الأزمة، بجهود الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ لحرصه على المتابعة اليومية لأحوال المؤسسات الصحفية القومية، وتواصله الدائم مع رؤساء مجالس الإدارة، ورؤساء لجان الأزمة بها، واطمئنانه على توفير أدوات التعقيم والتطهير، وتعاونه مع رؤساء المؤسسات، ولجان إدارة الأزمة، لتوفير أماكن للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات.





وثمنت دار التحرير، سرعة الهيئة تخصيص دعم عاجل للمؤسسات بقيمة ١٠٠ ألف جنيه لكل مؤسسة للمساهمة في توفير أدوات وأجهزة التعقيم والتطهير، وخاصة بوابات التعقيم الذكية، وأجهزة التبخير، وأجهزة كواشف الحرارة.





وأشاد الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون التام والتواصل اليومي مع الهيئة الوطنية للصحافة، لإطلاعها على تنفيذ تعليماتها بشأن الإجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء كافة العاملين للكمامات عند دخولهم أماكن العمل، وخلال تواجدهم، وخضوعهم لأجهزة كواشف الحرارة، وتعقيمهم بشكل كامل قبل دخولهم، كما يتم مراعاة مسافات التباعد بين العاملين داخل أماكن عملهم، وحضور الحد الأدنى من العمالة التي تكفي لتسيير العمل دون ازدحام.





وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه يوافي الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة، يوميًا، بتقرير شامل عن الوضع العام بالمؤسسة، وكافة الإجراءات، والإعلان بكل شفافية عن حالات الإصابة والاشتباه، وكذلك المخالطين للإصابات، وذلك في إطار المتابعة اليومية للهيئة مع المؤسسة.





أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم عرضها على المستشفيات بمعرفة الهيئة، وحجز بعضها، وإجراء التحاليل والعزل المنزلي، بلغت 32 حالة من كافة المؤسسات "الأهرام 7 حالات – الأخبار 6 – دار التحرير 3 – دار المعارف 4 – دار الهلال 2 – الشركة القومية 2 – وكالة أنباء الشرق الأوسط (حالة واحدة) – روزاليوسف 7 حالات".





وقالت الهيئة في بيان لها، إنها راجعت مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة، إجراءات شراء أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومي، وأوصت باستخدام أدوات التبخير في العنابر والأماكن المفتوحة، وتتلقى تقريرًا يوميّا بتطورات الموقف.





وأضافت الهيئة أنها على اتصال مستمر مع السادة رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة في إيجاد أماكن لبعض الحالات في مستشفيات وزارة الصحة، وأشادت بجهودهم في هذا الشأن.. وأكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وهي:





1- التفتيش اليومي في كافة أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فوراً بأية ملاحظات أو سلبيات.





2- متابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفوري ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تماماً وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذى يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها.





3- متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصي للأفراد جميعاً دون استثناء قبل دخولهم.





4- إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة حول مساحات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها في أماكن العمل.





5- منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم أجازه إجبارية مدتها أسبوعين، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم.





6- تقديم أيه مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة في إطار الحرص التام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى.



