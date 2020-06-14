نشرة حوادث "الفجر": الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار:









أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحكامها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، التي أسفرت عن قتل سائق وحارس، والشروع فى قتل 6 آخرين.









أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" التي أسفرت عن قتل السائق وحارس والشروع فى قتل 6 آخرين، حيث عاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقًا وعاقبت 8 آخرين بالسجن المؤبد.









تمكنت الأجهزة الأمنية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة من ضبط 4565 مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، حيث قامت بشن العديد من الحملات والتي أسفت عن ضبط 2048 مركبة مخالفة.









أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 42194 لسنة 74 الخاصة بوقف امتحانات الثانوية العامة، حيث قضت بعدم قبول الدعوى المقامة.









قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، استمرار حبس جميع المتهمين، في قضية اغتصاب "منة عبد العزيز" فتاة "التيك توك"، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.









أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي شطب محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين.



