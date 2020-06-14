نشرة حوادث "الفجر": الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار:


أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحكامها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، التي أسفرت عن قتل سائق وحارس، والشروع فى قتل 6 آخرين. 


أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" التي أسفرت عن قتل السائق وحارس والشروع فى قتل 6 آخرين، حيث عاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقًا وعاقبت 8 آخرين بالسجن المؤبد. 


تمكنت الأجهزة الأمنية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة من ضبط 4565 مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، حيث قامت بشن العديد من الحملات والتي أسفت عن ضبط 2048 مركبة مخالفة.


أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 42194 لسنة 74 الخاصة بوقف امتحانات الثانوية العامة، حيث قضت بعدم قبول الدعوى المقامة.


قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، استمرار حبس جميع المتهمين، في قضية اغتصاب "منة عبد العزيز" فتاة "التيك توك"، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.


أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي شطب محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة حوادث محمد رمضان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن المرشحين للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ ساعتين و 43 دقيقة

باريس ينهي الجدل حول رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال