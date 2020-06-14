قرار مهم للمحكمة الإدارية في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي شطب محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين.





وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الدعوى رقم 29369 لسنة 74 قضائية، التي تطالب باصدار حكم بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه اى تصاريح لمزاولتها، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها.





واختصم طارق محمود محمود المحامي فى دعواه المقامة كلا من اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والممثل محمد رمضان.





ونص محمود فى دعواه المقامة منه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، الا ان النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الاخلاقية التى تربي عليها المصريين، إلا انه فى الفترة الاخيرة ومرورا بالتطورات التى عاصرتها الدولة المصرية ظهرت فئة من الممثلين وعلى رأسها محمد رمضان تؤدى ادوار فنية تحرض على ارتكاب اعمال العنف والبلطجة وتؤدى لشيوع مفاهيم الانحراف فى فكر وثقافة الشباب المصرى وهو ما ظهر جليا فى تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور فى طريقة حمله للسلاح وارتكاب اعمال العنف والبلطجة فى اعماله الفنية.





وانتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى وهم يقومون بتقليده، مضيفا ان اعمال محمد رمضان الفنية افتقدت لابسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالا مشوها وسيئا للشباب المصري وتمثل انحدار فني واخلاقي وهو ما يمثل انحدار الفن المصري الذي طالما وقف سندا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، اما ما يقدمه الممثل المذكور من اعمال فنية فانها ترسخ لخلق جيل مشوه اخلاقيا يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وان محمد رمضان هو القدوة التى يحتذي بها الشباب المصري.



وطالب محمود فى ختام دعواه باصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه اى تصاريح لمزاولتها.

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وفي سياق أخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، اليوم الخميس، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب.

وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.